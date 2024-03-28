Англія

Лондонці заплатили Саутгемптону понад 60 млн євро за бельгійського хавбека, який наразі зіграв лише 32 хвилини в одному матчі.

Напередодні стало відомо про те, що талановитий центральний півзахисник Ромео Лавія, за якого влітку минулого року лондонський Челсі заплатив Саутгемптону понад 60 мільйонів євро, остаточно вибув до кінця сезону через "невдале відновлення" після травми.

Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно висловився щодо ситуації навколо 20-річного бельгійського хавбека, який зіграв з моменту свого переходу до Челсі всього 32 хвилини в одному матчі проти Крістал Пелес, який пройшов у рамках 19 туру АПЛ.

"Ромео Лавія дуже засмучений, це справді складна ситуація... Він зіграв лише 30 хвилин після того, як приєднався до нас.

Коли клуб підписав Лавію, він вже на той момент прибув із Саутгемптона із певними проблемами за здоров'ям, а потім, коли він був готовий, у нього виникли проблеми з ногами", — цитує слова Маурісіо Почеттіно журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що за підписання Ромео Лавії влітку 2023 року також безпосередньо боровся Ліверпуль, а лондонський Арсенал всерйоз оцінював варіант із підписанням бельгійця на випадок продажу Томаса Парті.