Англія

Болбої тепер можуть лише забирати м'ячі, що опинилися за межами поля, і класти їх у спеціальні підставки.

Англійська Прем'єр-ліга заборонила болбоям подавати м'ячі гравцям під час матчів чемпіонату Англії. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, це рішення було зроблено на тлі побоювань, що така система дає несправедливу перевагу господарям поля, які просять подавати м'яч якнайшвидше і завдяки цьому проводять небезпечні атаки.

Згідно з оновленими правилами, футболісти тепер мають брати м'яч біля найближчого конусу. У свою чергу болбоям більше не дозволяється навіть перебувати поряд із конусами під час матчів.

Також під час матчів на бічних лініях тепер будуть ще чотири м'ячі. Болбоям буде доручено повертати м'яч на конус щоразу, коли використовується новий м'яч.

Після 28 турів у турнірній таблиці АПЛ лідирують Арсенал та Ліверпуль, які набрали по 64 очки. На один бал від них відстає Манчестер Сіті.