Англія

Італійцю загрожує збільшення дискваліфікації.

Представники півзахисника англійського Ньюкасла Сандро Тоналі, агентство GR Sports, відреагувало на звинувачення висунуті італійцю з боку Футбольної асоціації Англії у порушенні правил щодо ставок.

"У зв'язку з повідомленнями в англійській та італійській пресі варто відзначити, що розслідування, яке зараз триває, є наслідком належних дій гравця Ньюкасла Сандро Тоналі, який у жовтні 2023 року вирішив самостійно відзвітувати перед Асоціацією футболу Англії, як він раніше зробив з Італійською федерацією футболу для того , щоб прояснити свою позицію щодо ставок, які він робив на початок судового розгляду в Італії.

Таким чином, йдеться не про щось нове, а про повторювані факти, що мали місце до дискваліфікації італійця, про які гравець добровільно повідомив Англійську федерацію футболу з метою остаточно покласти край негативному і дуже болючому періоду свого життя.

Сандро Тоналі продовжить повною мірою співпрацювати з АФА, як він це робив з ФФІ, і зробить все можливе, щоб гарантувати якнайшвидше завершення цих розглядів", — цитує агенство Фабриціо Романо.