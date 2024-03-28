Англія

Італійський футболіст вже відбуває покарання за азартні ігри.

Дискваліфікація півзахисника Ньюкасла Сандро Тоналі може збільшитись після відкриття справи з боку Футбольної асоціації Англії. Про це повідомляє прес-служба ФА.

За даними ФА, 23-річний італієць з 12 серпня до 12 жовтня зробив 50 ставок на футбол, виступаючи за Ньюкасл, чим порушив правила Футбольної асоціації. Футболіст має дати свої свідчення до 5 квітня.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Тоналі було дискваліфіковано на 10 місяців за нелегальні ставки. Також йому було призначено восьмимісячний курс реабілітації від лудоманії.

Через дискваліфікацію футболіст не тільки не може допомогти своєму клубу, а й пропустить майбутній Євро-2024 у Німеччині.