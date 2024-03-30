Англія

Тренер висловив думку щодо критики на адресу Манчестер Юнайтед.

Ерік тен Гаг розповів щодо чуток за можливе звільнення.

"Мені байдуже. Я зосереджений на процесі, на тому, щоб грати на нашому найкращому рівні", — цитує Еріка офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

"В Ман Юнайтед завжди буде шум навколо клубу, команди, тренера та гравців. Завжди будуть виникати проблеми".

Наразі англійська команда, яка може бути відсторонена від єврокубків через правило щодо права власності, знаходиться на 6 місці у АПЛ.