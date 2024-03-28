Але іспанцю і в Мадриді добре.
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28 березня 2024, 14:51
Манчестер Юнайтед цікавиться нападником мадридського Реалу Хоселу. Про це повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, кілька тижнів тому два представники спортивного керівництва "червоних дияволів" відвідали Іспанію, де провели низку зустрічей з агентами та представниками різних клубів, вивчаючи варіанти посилення команди найближчого літа.
Повідомляється, що Хоселу увійшов до гравців, в яких керівництво МЮ зацікавлено.
Стверджується, що форвард "вершкових", орендований у Еспаньйола, розглядається як підміна для Расмуса Гойлунна. Для цієї ролі "манкуніанці" шукають досвідченого гравця, здатного, як завершувати атаки, так і відпрацьовувати в обороні.
Крім того, 34-річний нападник має досвід гри в Англії — раніше іспанець виступав за Сток Сіті та Ньюкасл.
При цьому зазначається, що Хоселу хоче залишитись у Реалі.
Цього сезону Хоселу відіграв за "королівський" клуб 38 матчів, забив 13 голів та віддав 3 результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Реал викупить Хоселу.