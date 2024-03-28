Англія

Але іспанцю і в Мадриді добре.

Манчестер Юнайтед цікавиться нападником мадридського Реалу Хоселу. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, кілька тижнів тому два представники спортивного керівництва "червоних дияволів" відвідали Іспанію, де провели низку зустрічей з агентами та представниками різних клубів, вивчаючи варіанти посилення команди найближчого літа.

Повідомляється, що Хоселу увійшов до гравців, в яких керівництво МЮ зацікавлено.

Стверджується, що форвард "вершкових", орендований у Еспаньйола, розглядається як підміна для Расмуса Гойлунна. Для цієї ролі "манкуніанці" шукають досвідченого гравця, здатного, як завершувати атаки, так і відпрацьовувати в обороні.

Крім того, 34-річний нападник має досвід гри в Англії — раніше іспанець виступав за Сток Сіті та Ньюкасл.

При цьому зазначається, що Хоселу хоче залишитись у Реалі.

Цього сезону Хоселу відіграв за "королівський" клуб 38 матчів, забив 13 голів та віддав 3 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Реал викупить Хоселу.