Англія

Черговий бразилець на Емірейтс?

16-річний нападник бразильського Палмейраса Естеван може опинитися в лондонському Арсеналі. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, "каноніри" дуже уважно слідкують за прогресом бразильського таланта. Естеван особисто подобається спортивному директору лондонського клуба Еду.

За 16-річним вундеркіндом також спостерігають Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Челсі, ПСЖ та Барселона.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у десять мільйонів євро.

Цього сезону Естеван відіграв за Палмейрас чотири неповних матчі та відзначився однією результативною передачею.