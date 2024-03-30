Естеван, getty images
30 березня 2024, 18:40
16-річний нападник бразильського Палмейраса Естеван може опинитися в лондонському Арсеналі. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, "каноніри" дуже уважно слідкують за прогресом бразильського таланта. Естеван особисто подобається спортивному директору лондонського клуба Еду.
За 16-річним вундеркіндом також спостерігають Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Челсі, ПСЖ та Барселона.
Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у десять мільйонів євро.
Цього сезону Естеван відіграв за Палмейрас чотири неповних матчі та відзначився однією результативною передачею.