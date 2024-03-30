Англія

Огляд матчів 30-го туру АПЛ.

Завершилось 5 матчів суботньої програми 30-го туру АПЛ.

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Михайло Мудрик заробив пенальті та вилучення для суперника, але цього забракло, щоб здобути перемогу — 2:2. Челсі грав в більшості більшу частину матчу через вилучення Ассіньйона.

Челсі — Бернлі 2:2

Голи: Палмер, 44, 78 - Каллен, 47, О'Ши, 81

Челсі: Петрович — Гюсто (Гілкріст, 87), Дісасі, Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо (Стерлінг, 74), Фернандес — Палмер, Галлагер (Мадуеке, 63), Мудрик — Джексон

Бернлі: Мурич — Ассіньйон, О'Ши, Естев, Вітіньо да Сілва — Брун Ларсен (Браунгілл, 47), Каллен, Берге, Одобер (Гудмундссон, 71) — Амдуні (Тейлор, 45), Фостер (Родрігес, 70)

Попередження: Кукурелья, Галлагер — Ассіньйон, Каллен, Естев

Вилучення: Ассіньйон, 41

Віталій Миколенко пропустив матч з Борнмутом через хворобу, а його Евертон поступився — 1:2. В складі господарів традиційно весь матч відіграв інший збірник Ілля Забарний.

Борнмут — Евертон 2:1

Голи: Соланке, 64, - Бету, 87 Коулман (аг), 90+1

Борнмут: Нето — Сміт, Мефам, Забарний, Керкез (Келлі, 63) — Адамс, Кук — Семеньйо, Клюйверт (Біллінг, 73), Таверньє (Уаттара, 74) — Соланке (Унал, 85)

Евертон: Пікфорд — Коулман, Тарковські, Брентвейт, Годфрі — Гаррісон (Янг, 72), Онана (Бету, 79), Гарнер, Макніл — Дукуре (Гомеш, 72) — Калверт-Льюїн

Попередження: Соланке — Онана, Тарковські

Гол Сона наостанніх хвилинах матчу допоміг "шпорам" здолати аутсайдера чемпіонату Лутон.

Тоттенгем — Лутон Таун 2:1

Голи: Сон, 86, - Каборе (аг), 51 Чонг, 3

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Крістіан Ромеро, Дрегушін, Удоджі — Біссума (Рішарлісон, 84), Сарр — Кулушевські (Джонсон, 46), Меддісон (Бентанкур, 68), Вернер — Сон Сон (Гейб'єрг, 89)

Лутон Таун: Камінські — Берк (Хашіока, 46), Менгі, Каборе — Беррі (Кларк, 63), Раддок Мпанзу, Барклі, Дауті (Вудроу, 83) — Таунсенд, Чонг (Оньєдінма, 73) — Морріс

Попередження: Гейб'єрг, Чельсо — Барклі, Берк, Мпанзу, Менгі

Ноттінгем Форест та Крістал Пелес обмінялись голами та не виявили сильнішого — 1:1.

Ноттінгем Форест — Крістал Пелес 1:1

Голи: Вуд, 61 - Матета, 11

Ноттінгем Форест: Сельс — Вільямс, Феліпе Монтейро, Мурільйо, Айна (Тоффоло, 84) — Єйтс, Сангаре (Еланга, 46) — Орігі (Рейна, 60), Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої — Вуд

Крістал Пелес: Гендерсон — Ворд, Андерсен, Річардс — Муньйос, Вортон (Г'юз, 80), Лерма, Мітчелл (Клайн, 90) — Аю (Шлупп, 65), Езе — Матета

Попередження: Монтейро — Шлупп

Справжній триллер відбувся на Бремолл Лейн в Шеффілді, де місцева команда зустрічалась з Фулгемом. Господарі вигравали до 70-ї хвилини з рахунком 3:1, але "дачники" зуміли вирвати нічию.

Шеффілд Юнайтед — Фулгем 3:3

Голи: Бреретон, 58, 69, Макберні, 68 - Палінья, 62, Рід, 85, Муніз, 90+3

Шеффілд Юнайтед: Грбич — Голгейт, Ахмедходжич, Робінсон — Богл, Віні Соуза, Арбластер, Гамер, Осборн — Макберні (Макейті, 89), Бреретон

Фулгем: Лено — Кастань, Адарабіойо, Бессі, Робінсон — Палінья, Лукич (Траоре, 63) — Івобі (Керні, 74), Андреас Перейра, Вілліан — Муніз

Попередження: Голгейт, Норвуд, Гамер, Богл — Бессі