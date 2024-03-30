Завершився сьомий поєдинок 30 туру чемпіонату Англії.
Астон Вілла - Вулвергемптон, Getty Images
30 березня 2024, 21:43
У рамках тридцятого туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24 Астон Вілла приймала Вулвергемптон на Вілла Парк.
Господарі поля вийшли вперед ще у першому таймі — голом відзначився Діабі. У другій половині матчу Конса зумів подвоїти перевагу колективу Унаї Емері. Відповісти бодай чимось гості так і не встигли, тож фінальний свисток зафіксував звитягу бірмінгемців.
Астон Вілла — Вулвергемптон 2:0
Голи: Діабі, 36, Конса, 65
Астон Вілла: Мартінес — Конса, Д. Карлос, Торрес, Морено (Дінь, 63) — Бейлі (Кеслер, 90+7), Тілеманс, Д. Луїс, Роджерс (Дзаніоло, 63) — Діабі (Айрогбунам, 88), Воткінс (Дуран, 46)
Вулвергемптон: Са — С. Буено, Кілман, Тоті — Семеду (Доерті, 84), Гомес (Траоре, 84), Дойл (Чірева, 71), Аїт-Нурі (У. Буено, 64) — Сарабія, Леміна — Чівоме (Фрейзер, 84)
Попередження: Тілеманс, Дуран, Дінь — Сарабія, Чірева, Кілман, Тоті