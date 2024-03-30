Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 30 березня 2024 року.
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30 березня 2024, 22:59
Завершився матч 30-го тура англійської Прем'єр-Ліги.
Гол Сона наостанніх хвилинах матчу допоміг "шпорам" здолати аутсайдера чемпіонату Лутон.
Огляд матчу:
Тоттенгем — Лутон Таун 2:1
Голи: Сон, 86, - Каборе (аг), 51 Чонг, 3
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Крістіан Ромеро, Дрегушін, Удоджі — Біссума (Рішарлісон, 84), Сарр — Кулушевські (Джонсон, 46), Меддісон (Бентанкур, 68), Вернер — Сон Сон (Гейб'єрг, 89)
Лутон Таун: Камінські — Берк (Хашіока, 46), Менгі, Каборе — Беррі (Кларк, 63), Раддок Мпанзу, Барклі, Дауті (Вудроу, 83) — Таунсенд, Чонг (Оньєдінма, 73) — Морріс
Попередження: Гейб'єрг, Чельсо — Барклі, Берк, Мпанзу, Менгі.