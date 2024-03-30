Завершився матч 30-го тура англійської Прем'єр-Ліги. 

Гол Сона наостанніх хвилинах матчу допоміг "шпорам" здолати аутсайдера чемпіонату Лутон. 

Огляд матчу

Тоттенгем — Лутон Таун 2:1

Голи: Сон, 86, -  Каборе (аг), 51 Чонг, 3

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Крістіан Ромеро, Дрегушін, Удоджі — Біссума (Рішарлісон, 84), Сарр — Кулушевські (Джонсон, 46), Меддісон (Бентанкур, 68), Вернер — Сон Сон (Гейб'єрг, 89)

Лутон Таун: Камінські — Берк (Хашіока, 46), Менгі, Каборе — Беррі (Кларк, 63), Раддок Мпанзу, Барклі, Дауті (Вудроу, 83) — Таунсенд, Чонг (Оньєдінма, 73) — Морріс

Попередження: Гейб'єрг, Чельсо — Барклі, Берк, Мпанзу, Менгі. 