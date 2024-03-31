Англія

Football.ua представляє прев'ю до центрального матчу 30-го туру чемпіонату Англії, який пройде 31 березня і розпочнеться о 18:30.

У центральному матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та лондонським Арсеналом, яке пройде на Етіхад Стедіум та стане одним із вирішальних у чемпіонській боротьбі поточного сезону.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 31 БЕРЕЗНЯ, 18:30. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Багато любителів англійського футболу йшли на березневу міжнародну паузу з думкою про те, що одразу після завершення матчів національних збірних англійська Прем'єр-ліга подарує нам одне з найгучніших протистоянь в Англії останніх років. Колись матчі Манчестер Сіті під керівництвом Хосепа Гвардіоли та лондонського Арсеналу періоду Мікеля Артети презентувалися як зустріч вчителя та його учня, але зараз це стало чимось більшим – це стало зустріччю прямих конкурентів як на внутрішній, так і єврокубковій арені . І в цій конкуренції нинішнього сезону не можна забувати і про Ліверпуль на чолі з Юргеном Клоппом, що робить чемпіонські перегони поточного розіграшу АПЛ ще більш захоплюючими та унікальними, в яких діючі чемпіони наразі йдуть позаду обох суперників...

Так, одне очко відставання "містян" за десять турів до закінчення чемпіонату зараз виглядає більше як формальність та абсолютно незначний момент, проте в теорії у разі домашньої поразки Манчестер Сіті ризикує відставати вже на чотири пункти — банальна математика. І зараз таких перебіг подій на користь Арсеналу вже не виглядає таким і нереальним. Можна згадувати про минулий сезон, за підсумками якого "містяни" розібралися з "канонірами" в обох очних зустрічах на шляху до успішного камбеку в боротьбі за "золото", але зараз це вже має доволі другорядне значення. По-перше, Арсенал на старті цієї кампанії обіграв Сіті в поєдинку за Суперкубок Англії, нехай і за підсумками післяматчевої серії пенальті. По-друге, на Емірейтс у першому колі Мікель Артета вперше в своїй тренерській кар'єрі обіграв Хосепа Гвардіолу в АПЛ — то була сьома зустріч колишніх колег у чемпіонаті, тоді як перші шість завершилися перемогами керманича Ман Сіті.

Випадковість? Ви можете так рахувати, але тільки в тому випадку, якщо ви досі недооцінюєте Арсенал на тлі його невдач та втрати статусу європейського гранда за останні десятиліття. Нині ж "каноніри" продемонстрували вражаючий прогрес у всіх аспектах, довівши й те, що лідерство в таблиці АПЛ протягом практично всього минулого сезону не було якимось швидкоплинним спалахом. Найкраща атака ліги (70 забитих голів), найкращий захист (24 пропущені м'ячі), 4 з 6 набраних очок з Ліверпулем, вже наявні 3 пункти проти Манчестер Сіті — все це банальні цифри, але ці цифри Арсенал підтверджує і рівнем свого футболу.

Але Манчестер Сіті — це Манчестер Сіті, особливо на рідному Етіхаді і навіть з урахуванням деяких відчутних кадрових втратат в обороні в особі Джона Стоунза та Кайла Вокера. Команда Гвардіоли вже давно має менталітет переможців, тоді як досить молодий колектив Артети ще в процесі формування цього менталітету — чого тільки варта переможна серія пенальті проти Порту на шляху до першого за 14 років чвертьфіналу Ліги чемпіонів або повернення до чемпіонської боротьби після, здавалося б, фатальних і безперспективних двох поразок наприкінці 2023 року. Безсумнівно, володарів требла та чинних чемпіонів жодним чином не лякають 17 забитих та 0 пропущених голів в останніх трьох виїзних матчах Арсеналу в Прем'єр-лізі. Але у порівнянні з минулою кампанією є важлива зміна: Манчестер Сіті також більше не є предметом страху для "канонірів". Принаймні так здається...