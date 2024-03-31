Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 30-го туру чемпіонату Англії, який пройде 31 березня і розпочнеться о 16:00.

У матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Ліверпулем та Брайтоном, яке пройде на стадіоні Енфілд.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 31 БЕРЕЗНЯ, 16:00. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД КУТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ліверпуль продовжує перебувати в трійці найкращих команд нинішнього сезону АПЛ, які ведуть боротьбу за англійську футбольну корону. Втім, важко сказати, що період перед березневою міжнародною паузою приніс багато радості вболівальникам мерсісайдців — скоріше навпаки... По-перше, команда Юргена Клоппа втратила лідерство після домашньої нічиєї з прямим конкурентом в особі Манчестер Сіті, матч з яким запам'ятався непризначеним дискусійним пенальті у ворота "містян" наприкінці другого тайму. По-друге, Ліверпуль завершив виступи в Кубку Англії на стадії 1/4 фіналу, досить прикро вилетівши від Манчестер Юнайтед, коли спочатку "червоні дияволи" перевели зустріч в овертайми наприкінці другого тайму, а на 120+ хвилині й зовсім вирвали підсумкову перемогу з рахунком 4 :3.

Можливо, пауза на матчі національних збірних розпочалася для Ліверпуля досить вчасно, адже ніколи не завадить перевести дух і зібратися з новими силами, особливо на тлі наявності низки травмованих гравців (якщо, звісно, якийсь важливий виконавець не травмується у стані своєї збірної). Навіть по самій грі "червоних" за останній час можна з упевненістю сказати, що їх фізично вже не вистачало тримати темп на всю дистанцію матчів: з тим же Ноттінгем Форест вдалося вирвати перемогу в останні хвилини, а виграти Кубок англійської ліги у фіналі проти Челсі — завдяки голу наприкінці другого овертайму. Де зовсім не було опору з боку суперника – це обидва матчі з празькою Спартою в 1/8 фіналу Ліги Європи, де мерсісайдці продовжують вважатися чи не головними фаворитами на тріумф.

Брайтон, у свою чергу, з моменту призначення Роберто Де Дзербі на посаду головного тренера традиційно став вважатися дуже незручним суперником для Ліверпуля. Звичайний та доволі відомий факт: колишній керманич донецького Шахтаря ще жодного разу не програвав Юргену Клоппу, на якому б стадіоні і в рамках якого турніру не проходив би матч їхніх команд. Так, "чайки" вибивали минулого року "червоних" із Кубка Англії (2:1), грали у феєричну нічию на Енфілді (3:3), громили їх на своєму полі (3:0), а в першому колі нинішньої кампанії АПЛ фінальний свисток зафіксував нічийний результат на Амекс Стедіум (2:2).

Але наскільки реальні шанси Брайтона знову стати кісткою поперек горла у мерсісайдців? Шанси є завжди, але не можна не відзначити важливий момент: на результатах підопічних Роберто Де Дзербі набагато серйозніше позначилися травми низки ключових виконавців, ніж це сталося у Ліверпулі. Лінія атаки "чайок" раптово стала настільки знекровленою на тлі вильоту як мінімум тих же Мітоми та Марча, що розгромні поразки від Лутона (0:4) або Фулгема (0:3) перестали навіть дивувати. Втім, гравці Брайтона все ще мріють про ще одну єврокубкову кампанію, тим більше ця так безславно завершилася в 1/8 фіналу Ліги Європи. Математично шанси фінішувати в єврокубковій зоні більш ніж реальні, а наскільки "чайкам" вдасться перезапуститись після міжнародної паузи — дізнаємось вже сьогодні ввечері.