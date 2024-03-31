Англія

Італієць влітку може залишити Східний Суссекс.

Головний тренер англійського Брайтона Роберто Де Дзербі прокоментував можливе перепідписання контракту з "чайками". Цитує італійця Фабриціо Романо.

"На даний момент я не підписував новий контракт з Брайтоном. Мені треба поговорити з керівництвом про плани клубу, щоб вирішити своє майбутнє, я хочу знати, що це за проект. Я хочу зберегти свої амбіції.

Мої стосунки з клубом, вболівальниками, гравцями у Брайтоні не можуть змінитись, щоб не сталося у майбутньому. Те, що ми зробили, — це історія, і ніхто не зможе її забути та відібрати", — заявив Де Дзербі.

В рамках 30-го туру АПЛ Брайтон на Енфілд Роуд гратиме проти Ліверпуля. Гра відбудеться сьогодні, о 16:00 за київським часом.