Англія

Італієць жадає нового виклику.

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі готовий залишити англійський клуб найближчого літа, заради того, щоб очолити один з європейських топ-клубів. Про це повідомляє Ніколо Скір.

За інформацією джерела, у послугах 44-річного італійського фахівця зацікавлена ​​низка європейських грандів, серед яких Баварія, Барселона та Ліверпуль.

Діючий контракт тренера з "чайками" розрахований до 30 червня 2026 року з фіксованою сумою відступних у розмірі 12 млн. фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, Роберто Де Дзербі очолює Брайтон із вересня 2022 року. Після 28 зіграних турів АПЛ "альбіонці" набрали 42 пункти та посідають дев'яту сходинку турнірної таблиці чемпіонату Англії.

Раніше Де Дзербі прокоментував можливе перепідписання контракту з Брайтоном.