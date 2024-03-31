Англія

Видатне досягнення капітана "Джерс".

Капітан Глазго Рейнджерс Джеймс Таверньє став найкращим бомбардиром серед захисників в історії Великої Британії. Про це повідомляє Football Scotland.

Вчора правий фулбек Рейнджерс забив гол у матчі 31-го туру шотландської Прем'єршип з Гіберніаном (3:1). Цей м'яч став 131-м у кар'єрі 32-річного футболіста.

Таким чином, Таверньє обігнав шотландця Грема Александера і став найрезультативнішим захисником в історії Великої Британії.

Джеймс Таверньє є вихованцем академії Ньюкасла. У 2015 році він перебрався до Глазго Рейнджерс за 250 тисяч євро.

Цього сезону англієць відіграв за "Джерс" 47 матчів, забив 21 гол та віддав 10 результативних передач.