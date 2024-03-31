Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 30-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Сіті та лондонський Арсенал.

Манчестер Сіті та лондонський Арсенал зіграють на Етіхаді в рамках тридцятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Хосеп Гвардіола, після кубкової перемоги над Ньюкаслом (2:0), залучив до стартового складу Аканджі на правий фланг оборони, тоді як Аке гратиме в центрі оборони, а Де Брюйне повернеться до центральної вісі.

Мікель Артета, на тлі перемоги над португальським Порту (2:0), використав із перших хвилин Жезуса ліворуч в атаці, тоді як Олександр Зінченко знову в запасі.

Манчестер Сіті: Ортега — Аканджі, Діаш, Аке, Гвардіол — Родрі — Сілва, Де Брюйне, Ковачич, Фоден — Голанд.

Запасні: Карсон, Стоунз, Льюїс, Гріліш, Гомес, Нунеш, Бобб, Доку, Альварес.



Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Ківьор — Едегор, Жоржиньо, Райс — Сака, Гаверц, Жезус.

Запасні: Рамсдейл, Томіясу, Зінченко, Парті, Сміт-Роу, Вієйра, Мартінеллі, Нкетіа, Троссар.



Гра Манчестер Сіті — Арсенал почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.