Англія

Даний трансфер центрального захисника може відбутися наступного літа.

Манчестер Юнайтед хоче заплатити суму за Бремера — повідомляє Republlica.

Команда з Англії може активувати пункт викупу захисника за 51,3 мільйони євро наступного літа.

У складі Ювентуса Бремер виступає з 2022 року. Наразі захисник є одним з найкращих на свої позиції у чемпіонаті Італії. Також він виступає у складі національної збірної Бразилії.

Цього сезону 27-річний гравець провів 30 матчів в усіх можливих турнірах та забив 2 голи.