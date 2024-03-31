Арсенал без Зінченка стримав Манчестер Сіті на Етіхаді

Але все одно поступився першою сходинкою турнірної таблиці Ліверпулю. 

Огляд матчу

Манчестер Сіті — Арсенал 0:0

Манчестер Сіті: Ортега — Аканджі, Діаш, Аке (Льюїс, 26), Гвардіол — Родрі — Сілва, Де Брюйне, Ковачич (Гріліш, 61), Фоден (Доку, 61) — Голанд.

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Ківьор (Томіясу, 66) — Едегор, Жоржиньо (Парті, 65), Райс — Сака (Мартінеллі, 78), Гаверц, Жезус (Троссар, 72).

Попередження: Жезус, Рая. 