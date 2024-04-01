Деклан проводить потужний сезон.
Мерсон, getty images
01 квітня 2024, 22:22
Колишній нападник лондонського Арсеналу та збірної Англії прокоментував прогрес "канонірів" за останні кілька років. Його слова наводить Sky Sports.
"Очевидно, що наприкінці минулого сезону все пішло шкереберть. Вони занервували, і титул вислизнув від них у руки Манчестер Сіті. Це змусило замислитися над тим, чи буде в них коли-небудь ще один такий хороший шанс виграти титул.
Але прогрес триває. Це видно всім.
Вони посідають друге місце в лізі і знову серед претендентів на титул. Вони набрали чотири очки в матчах із володарем треблу — Манчестер Сіті. Арсенал набрав чотири очки в матчах із лідером чемпіонату — Ліверпулем. Вони вийшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
Арсенал рухається вперед і вдосконалюється, і за це варто віддати йому належне. Вони заплатили 100 мільйонів фунтів стерлінгів за Деклана Райса, і той вивів команду на новий рівень", — сказав Мерсон.