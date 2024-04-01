Англія

Деклан проводить потужний сезон.

Колишній нападник лондонського Арсеналу та збірної Англії прокоментував прогрес "канонірів" за останні кілька років. Його слова наводить Sky Sports.

"Очевидно, що наприкінці минулого сезону все пішло шкереберть. Вони занервували, і титул вислизнув від них у руки Манчестер Сіті. Це змусило замислитися над тим, чи буде в них коли-небудь ще один такий хороший шанс виграти титул.

Але прогрес триває. Це видно всім.

Вони посідають друге місце в лізі і знову серед претендентів на титул. Вони набрали чотири очки в матчах із володарем треблу — Манчестер Сіті. Арсенал набрав чотири очки в матчах із лідером чемпіонату — Ліверпулем. Вони вийшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Арсенал рухається вперед і вдосконалюється, і за це варто віддати йому належне. Вони заплатили 100 мільйонів фунтів стерлінгів за Деклана Райса, і той вивів команду на новий рівень", — сказав Мерсон.