Англія

Бірмінгемцям не допоможуть двоє англійських гравців.

Атакуючий півзахисник Джейкоб Ремзі та центральний нападник Оллі Воткінс не зіграють проти Манчестер Сіті у виїзному матчі 31 туру АПЛ, передає офіційний сайт Астон Вілли.

Головний тренер бірмінгемців Унаї Емері висловився щодо готовності своїх підопічних до поєдинку з колективом Хосепа Гвардіоли.

"Ремзі та Воткінс не будуть доступні завтра. У них невеликі травми. Джейкобу не стає краще, як він того хоче, тож ми не поспішаємо з ним. З Оллі все більш-менш те саме, але я думаю, що це невелика травма. Ми будемо чекати, тому що за кілька днів він може стати доступним для наступного матчу", — заявив Емері.

Нагадаємо, поєдинок Манчестер Сіті — Астон Вілла відбудеться завтра, 3 квітня. Стартовий свисток має пролунати о 22:15 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що з боку манкуніанців участь у зустрічі не зможуть взяти Аке, Едерсон і Вокер.