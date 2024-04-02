Англія

Італійський фахівець відреагував на чутки щодо свого бажання змінити робоче місце.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Роберто Де Дзербі хоче нового виклику в своїй кар'єрі та готовий залишити посаду керманича Брайтона.

Італійський фахівець прокоментував ці чутки у пресі.

"Я пишаюся бути тренером Брайтона. Я знаю, що мені дійсно пощастило працювати з цими гравцями, цим клубом.

На даний момент у мене є контракт, уся увага зосереджена на полі. Я дійсно спокійний, ніяких проблем. Єдина проблема – це травми! Не мій контракт чи питання щодо майбутнього", — цитує слова Де Дзербі журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що поточний контракт Роберто Де Дзербі з Брайтоном спливає влітку 2026 року.