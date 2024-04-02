Англія

Українець остаточно відновився після травми.

У рамках 31 туру АПЛ Ньюкасл Юнайтед прийматиме Евертон на Сент-Джеймс Парк. Команди вже оголосили свої стартові склади.

Місце серед основної 11-ки "ірисок" знайшлося і для українського лівого захисника Віталія Миколенка.

Попередній матч, а саме проти Борнмута на виїзді (2:1), 24-річний гравець пропустив через хворобу.

Сьогоднішня зустріч буде для Миколенка 30-ю у всіх турнірах протягом поточного сезону. На його рахунку 2 голи.

Нагадаємо, поєдинок Ньюкасл Юнайтед — Евертон розпочнеться о 21:30 за київським часом.