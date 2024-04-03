Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 31-го туру чемпіонату Англії, який пройде 3 квітня і розпочнеться о 22:15.

У матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та Астон Віллою, яке пройде на Етіхад Стедіум.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

СЕРЕДА, 3 КВІТНЯ, 22:15. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

У минулі вихідні Манчестер Сіті не зміг перемогти в одному зі своїх найважливіших матчів поточного сезону АПЛ, зігравши в нульову нічию з прямим конкурентом у чемпіонській боротьбі в особі лондонського Арсеналу. Цей нічийний результат підтвердив невтішну тенденцію для Хосепа Гвардіоли: "містяни" на даний момент не обіграли жодну команду з топ-5 турнірної таблиці у кампанії-2023/24, серед яких також є і їхній майбутній суперник.

Так, у першому колі Астон Вілла на власному полі здобула мінімальну перемогу над Манчестер Сіті з рахунком 1:0, проте рівень мотивації у манкуніанців зараз є абсолютно на іншому рівні. До протистояння з бірмінгемцями вони підходять після важкого матчу з Арсеналом на вихідних та помітними кадровими втратами в лінії оборони, але відставання від лідируючого місця складає вже три очки. А, як ми знаємо, у таких ситуаціях Гвардіола вміє налаштовувати своїх підопічних на потрібний результат.

У Астон Вілли напередодні зустрічі з чинним чемпіоном ще помітніші кадрові втрати, що змушує нас схилитися у своєму прогнозі на користь "містян". На передматчевій пресконференції головний тренер "левів" Унаї Емері підтвердив, що проти Сіті не зіграє головний бомбардир команди Оллі Воткінс та головний продукт академії Вілли Джейкоб Ремзі. До всього цього щонайменше варто додати ще й капітана команди Джона Макгінна, який продовжує відбувати дискваліфікацію після безглуздого вилучення проти Тоттенгема, — і шанси бірмінгемців на успіх у майбутньому матчі візуально стають ще меншими.

З іншого боку, саме в таких матчах проти свідомо сильніших суперників команди Унаї Емері вміють прагматично досягати успіхів, якщо їм вдається з перших хвилин організовано діяти в обороні, реалізовувати контратаки і не пропускати швидкі голи. Астон Віллі у майбутньому матчі також небажано програвати, адже Тоттенгем у боротьбі за топ-4 вже дихає у спину, хоч "шпори" і втратили очки днем раніше в лондонському дербі з Вест Гемом.