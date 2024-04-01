Англія

Цікава статистика з Англії.

В рамках 30-го туру АПЛ Манчестер Сіті зіграв в безгольову нічию з лондонським Арсеналом (0:0).

Таким чином, "містяни" у цьому сезоні жодного разу не змогли обіграти клуби з топ-5 англійської Прем'єр-ліги.

Сіті двічі зіграв внічию з Ліверпулем (обидва рази — 1:1), програли в гостях лондонському Арсеналу (0:1) та зіграли внічию вдома (0:0). Також зграли унічию в матчах із Тоттенгемом (3:3) та програли Астон Віллі (0:1).

Наразі Манчестер Сіті посідає третє місце в турнірній таблиці АПЛ, записавши до свого активу 64 пункти та відстаючи від лідируючого Ліверпуля на три очки.

Нещодавно повідомлялося, що Манчестер Сіті вперше з 2022 року не зміг забити на Етіхаді.