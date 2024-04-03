Англія

Керманич Манчестер Сіті прокоментував стан власного підопічного.

Англійський Манчестер Сіті після березневої міжнародної павзи залишився без одного з ключових виконавців стартового складу — правого флангового захисника Кайла Вокера, який зазнав травми.

33-річний виконавець уже пропустив матч проти лондонського Арсенала (0:0), точно не зіграє проти бірмінгемської Астон Вілли, а перед грою проти "левів" головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола повідомив додаткові невтішні новини для фанатів його команди.

"Лікар сказав мені, що Кайл Вокер не буде готовий зіграти проти Реала наступного тижня.

Але Кайл — це Кайл… У нього особлива генетика. Лікар сказав, що його травма дуже серйозна. Але, я вам кажу, Кайл — це Кайл!", — заявив іспанський фахівець.

Таким чином Вокер пропустить ще й матч проти лондонського Крістал Пелес у чемпіонаті найближчими вихідними.

Вокер у цьому сезоні провів 38 ігор, зробивши три гольові передачі.