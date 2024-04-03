Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 2 квітня 2024 року.
Вест Гем — Тоттенгем, getty images
03 квітня 2024, 09:26
У рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги в лондонському дербі між Вест Гемом та Тоттенгемом визначити сильнішого не вдалося.
Команди обмінялися забитими м'ячами, авторами яких стали Курт Зума та Бреннан Джонсон відповідно, а фінальний свисток зафіксував нічию 1:1.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вест Гем — Тоттенгем у матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:
Вест Гем — Тоттенгем 1:1
Голи: Зума, 19 — Бреннан Джонсон, 5
Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Мавропанос, Зума, Палмьєрі — Соучек, Ворд-Праус — Боуен, Пакета, Кудус — Антоніо
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Біссума (Гейб'єрг, 82), Бентанкур (Матар Сарр, 70) — Джонсон (Ло Чельсо, 90), Меддісон (Кулушевські, 70), Вернер (Рішарлісон, 82) — Сон
Попередження: Антоніо, Джонсон — ван де Вен, Бентанкур, Ромеро