Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 2 квітня 2024 року.

У рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут на власному полі здобув мінімальну перемогу над Крістал Пелес.

Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Джастін Клюйверт, який на 79-ій хвилині і приніс перемогу "вишням".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Борнмут — Крістал Пелес у матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Борнмут — Крістал Пелес 1:0

Голи: Клюйверт, 79



Борнмут: Нето — Сміт (Ааронс, 90), Забарний, Келлі, Уаттара (Керкез, 63) — Біллінг (Клюйверт, 64), Кук — Таверньє, Скотт (Семеньйо, 46), Крісті — Соланке (Унал, 90).



Крістал Пелес: Гендерсон — Муньйос, Ворд, Андерсен, Мітчелл — Г'юз (Озо, 70), Лерма, Вортон (Кдуар, 86) — Езе, Матета, Аю (Шлупп, 70).