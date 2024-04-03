Наставник — про роль гравців, які виходять на заміну.
МІКЕЛЬ АРТЕТА, GETTY IMAGES
03 квітня 2024, 11:26
Головний тренер Арсеналу Мікель Артета висловився про роль гравців, які виходять на заміну.
"Наш обов'язок — бути готовими зіграти в будь-яку хвилину. Подивіться, наприклад, на Ріса Нелсона. Його найкращий момент за Арсенал трапився, коли він, відігравши кілька хвилин, зробив величезний вплив.
Це один з його найкращих днів як гравця Арсеналу. Ніхто не пам'ятає, виходив він у стартовому складі чи з лави запасних.
У світовому спорті є безліч прикладів, коли гравці мали вплив. Іноді потрібна всього секунда, щоб змінити історію клубу. Для цього не потрібно грати 100 хвилин", — сказав Артета.
У поточному сезоні Арсенал посідає друге місце в АПЛ (65 очок після матчів).