Англія

Наставник — про роль гравців, які виходять на заміну.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета висловився про роль гравців, які виходять на заміну.

"Наш обов'язок — бути готовими зіграти в будь-яку хвилину. Подивіться, наприклад, на Ріса Нелсона. Його найкращий момент за Арсенал трапився, коли він, відігравши кілька хвилин, зробив величезний вплив.

Це один з його найкращих днів як гравця Арсеналу. Ніхто не пам'ятає, виходив він у стартовому складі чи з лави запасних.

У світовому спорті є безліч прикладів, коли гравці мали вплив. Іноді потрібна всього секунда, щоб змінити історію клубу. Для цього не потрібно грати 100 хвилин", — сказав Артета.

У поточному сезоні Арсенал посідає друге місце в АПЛ (65 очок після матчів).