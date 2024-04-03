Поточна угода "канонірів" з іспанським фахівцем спливає влітку 2025 року.
Мікель Артета, Getty Images
03 квітня 2024, 12:26
Керівництво лондонського Арсеналу прагне зберегти в своїй команді Мікеля Артету, який обіймає посаду головного тренера першої команди.
Як повідомляє журналіст Екрем Конур, боси "канонірів" розпочнуть переговори з 42-річним іспанським фахівцем щодо нового контракту наприкінці поточної кампанії.
Зазначимо, що нинішня угода "канонірів" із Артетою спливає влітку 2025 року.
Мікель Артета очолив Арсенал наприкінці грудня 2019 року. З того моменту клуб із Північного Лондона виграв два Суперкубка Англії та Кубок Англії, а в цьому сезоні продовжує боротьбу за чемпіонство АПЛ та перемогу в Лізі чемпіонів.