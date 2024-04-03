Англія

Керманич "канонірів" висловився про 17-річного таланта.

Напередодні стало відомо про те, що Арсенал підписав професійний контракт із юним атакуючим півзахисником Ітаном Нванері, який є наймолодшим футболістом в історії англійської Прем'єр-ліги.

Головний тренер лондонського клуба Мікель Артета поділився власною думкою щодо 17-річного таланта.

"Він дуже близький до першої команди Арсеналу. Можливість є, тепер він повинен нею скористатися.

Я був дуже радий, коли він підписав професійний контракт. Справді пишаюся моментом бачити ще одного випускника академії Арсеналу, який підписує свій професійний контракт", — цитує слова Артети журналіст Фабріціо Романо.

Цього сезону Ітан Нванері провів 14 матчів у всіх турнірах за академію Арсеналу, в яких він забив 14 голів та віддав 3 асисти.

Також талановитий англієць продовжив свій шлях до першої команди "канонірів", зігравши 13 хвилин у матчі АПЛ проти Вест Гема (6:0).