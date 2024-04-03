Англія

Англієць сподівається зіграти в півфіналі Кубка Англії.

Леві Колвілл сподівається повернутися в стрій до півфіналу Кубка Англії з Манчестер Сіті, повідомляє The Athletic.

Захисник відчув деякий біль після важкого приземлення під час матчу з Кристал Пелес, але продовжував виходити на поле в матчах.

Клуб уже займався вирішенням проблеми, діагностованої як ушкодження зв'язок плюснефалангового суглоба, але вирішив, що гравцеві потрібно провести деякий час осторонь після того, як після матчу з Брентфордом йому стало гірше.

"Сині" не називають конкретних термінів його повернення, але зараз Колвілл проводить невеликі тренування.

Малоймовірно, що він повернеться на поле у двох наступних матчах проти Манчестер Юнайтед і Шеффілд Юнайтед, але Колвілл націлений на те, щоб потрапити в заявку команди на гру з Сіті.