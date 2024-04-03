Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 2 квітня 2024 року.
Ноттінгем Форест - Фулгем, getty images
03 квітня 2024, 13:59
У рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги Ноттінгем Форест здобув домашню перемогу над лондонським Фулгемом.
"Лісники" ще в першому таймі гарантували собі переможний результат завдяки трьом голам, тоді як "дачники" лишилися задовольнятися лише одним м'ячем після перерви.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ноттінгем Форест - Фулгем у матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:
Ноттінгем Форест - Фулгем 3:1
Голи: Гадсон-Одої, 9 Вуд, 19 Гіббс-Вайт, 45+3 - Адарабіойо, 49
Ноттінгем Форест: Сельс — Вільямс, Омобаміделе, Мурільйо, Айна (Тоффоло, 83) — Єйтс, Даніло — Еланга (Домінгес, 83), Гіббс-Вайт (Рейна, 77), Гадсон-Одої (Орігі, 69) — Вуд
Фулгем: Лено — Тете, Адарабіойо, Бессі, Робінсон — Палінья (Декордова-Рід, 71), Лукич (Керні, 33) — Вілсон (Траоре, 33), Перейра (Рід, 71), Івобі (Вілліан, 33) — Муніз