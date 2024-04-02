Англія

Завершилися два матчі у рамках 31-го туру чемпіонату Англії.

У рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон вирушив у гості до Ньюкасл Юнайтед.

На 15-ій хвилині "сороки" повели в рахунку після гола Александера Ісака, проте на 88-ій хвилині Домінік Калверт-Льюїн реалізував пенальті та врятував для команди Шона Дайча нічийний результат.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко після хвороби вийшов у старті та провів на полі усі 90 хвилин.

Ньюкасл Юнайтед — Евертон 1:1

Голи: Ісак, 15 - Калверт-Льюїн, 88 (пен)

Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Крафт, Шер, Берн, Голл (Дамметт, 79) — Лонгстафф, Гімараес, Андерсон (Віллок, 71) — Мерфі, Ісак, Барнс

Евертон: Пікфорд — Годфрі (Коулман, 90), Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Янг, Гує (Шерміті, 82), Онана (Гарнер, 60), Макніл — Дукуре (Гомеш, 61) — Бету (Калверт-Льюїн, 61)

Попередження: Шер — Тарковські, Макніл

У паралельному матчі Ноттінгем Форест здобув на власному полі перемогу над лондонським Фулгемом із рахунком 3:1. Ноттінгем Форест - Фулгем 3:1

Голи: Гадсон-Одої, 9 Вуд, 19 Гіббс-Вайт, 45+3 - Адарабіойо, 49

Ноттінгем Форест: Сельс — Вільямс, Омобаміделе, Мурільйо, Айна (Тоффоло, 83) — Єйтс, Даніло — Еланга (Домінгес, 83), Гіббс-Вайт (Рейна, 77), Гадсон-Одої (Орігі, 69) — Вуд

Фулгем: Лено — Тете, Адарабіойо, Бессі, Робінсон — Палінья (Декордова-Рід, 71), Лукич (Керні, 33) — Вілсон (Траоре, 33), Перейра (Рід, 71), Івобі (Вілліан, 33) — Муніз