Англія

Шведський форвард висловився про своє майбутнє.

Нападник Ньюкасл Юнайтед Александер Ісак прокоментував чутки щодо можливої зміни клубної прописки в літнє трансферне вікно.

"Звичайно, я хочу в майбутньому залишитися тут, у Ньюкаслі! Я приїхав сюди заради проєкту, мені подобається тут виступати, я дійсно почуваюся як вдома.

Я хочу добре завершити цей сезон. Мені подобається виступати за цей клуб", — цитує слова Ісака журналіст Марк Дуглас.

У поточному сезоні Александер Ісак провів 32 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 19 голів та віддав 1 асист.

Раніше повідомлялося, що в послугах 24-річного шведа зацікавлений лондонський Арсенал.