У клубі хочуть підсилити атакувальну лінію.
Александер Ісак - Getty Images
25 березня 2024, 10:34
Арсенал може купити Александера Ісака наступного літа — повідомляє ресурс Football Insider.
Через бажання відповідати правилам фінансового фейр-плей Ньюкасл розглядає варіант із трансфером форварда або когось з інших гравців.
В Арсенала є Габріель Жезус, але клуб планує додати більше конкуренції на цю позицію і кращої варіативності. У складі тайнсайдського колективу Александер виступає з 2022 року, який купив його за 70 мільйонів євро.
Цього сезону 24-річний гравець провів 30 матчів в усіх можливих турнірах і забив 16 голів.