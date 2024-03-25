Англія

У клубі хочуть підсилити атакувальну лінію.

Арсенал може купити Александера Ісака наступного літа — повідомляє ресурс Football Insider.

Через бажання відповідати правилам фінансового фейр-плей Ньюкасл розглядає варіант із трансфером форварда або когось з інших гравців.

В Арсенала є Габріель Жезус, але клуб планує додати більше конкуренції на цю позицію і кращої варіативності. У складі тайнсайдського колективу Александер виступає з 2022 року, який купив його за 70 мільйонів євро.

Цього сезону 24-річний гравець провів 30 матчів в усіх можливих турнірах і забив 16 голів.