Арсенал може купити Александера Ісака наступного літа — повідомляє ресурс Football Insider. 

Через бажання відповідати правилам фінансового фейр-плей Ньюкасл розглядає варіант із трансфером форварда або когось з інших гравців. 

В Арсенала є Габріель Жезус, але клуб планує додати більше конкуренції на цю позицію і кращої варіативності. У складі тайнсайдського колективу Александер виступає з 2022 року, який купив його за 70 мільйонів євро. 

Цього сезону 24-річний гравець провів 30 матчів в усіх можливих турнірах і забив 16 голів. 