Англія

Футболіст дав свій коментар.

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнолд розповів, що говорив Вірджіл ван Дейк про те, що Клопп йде.

"Вірджил ван Дейк сказав про це всім нам після того, як Юрген повідомив нам про це.

Він сказав: "Це величезна новина, яка потрясе футбольний світ, але ми не можемо дозволити їй відволікти нас, ми повинні використовувати її як мотивацію. Тренер привів нас до такого успіху, він дозволив нам здійснити наші мрії, тому ми зобов'язані зробити все можливе, щоб влаштувати йому найкращі проводи".

Вірджил сказав, що якщо люди думають, що це змусить нас відволіктися від гри, то ми повинні довести їм, що вони помиляються. Це була велика новина, але як професіонали ви повинні швидко взяти себе в руки і рухатися далі", — сказав Трент.

У поточному сезоні Трент провів на полі 21 гру в АПЛ: на його рахунку 2 голи і 4 асисти.