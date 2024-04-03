Англія

Захисники відновилися після пошкоджень.

Мало Гюсто і Трево Чалоба відновилися після травм, повідомив головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно на прес-конференції.

Очікується, що вони зможуть взяти участь у матчі проти Манчестер Юнайтед у рамках англійської Прем'єр-ліги.

Водночас Бен Чілвелл точно не зіграє в майбутній зустрічі, він не тренувався в понеділок, вівторок і середу.