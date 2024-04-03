Захисники відновилися після пошкоджень.
МАЛО ГЮСТО, GETTY IMAGES
03 квітня 2024, 16:36
Мало Гюсто і Трево Чалоба відновилися після травм, повідомив головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно на прес-конференції.
Очікується, що вони зможуть взяти участь у матчі проти Манчестер Юнайтед у рамках англійської Прем'єр-ліги.
Водночас Бен Чілвелл точно не зіграє в майбутній зустрічі, він не тренувався в понеділок, вівторок і середу.
Матч Челсі — Манчестер Юнайтед
відбудеться 4 квітня о 22:15 за київським часом. На даний момент "червоні дияволи" шості (29 матчів, 48 очок), а Челсі — дванадцятий (28 матчів, 40 очок).