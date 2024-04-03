Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 31-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Сіті та бірмінгемська Астон Вілла.

Манчестер Сіті та бірмінгемська Астон Вілла зіграють у рамках тридцять першого туру англійської Прем'єр-ліги на стадіоні Етіхад.

Хосеп Гвардіола, після нічиєї проти лондонського Арсенала (0:0), залучив до стартового складу Льюїса на правому фланзі захисту, тоді як Доку та Гріліш зіграють на флангах атаки, а Альварес розташується на вістрі.

Унаї Емері, на тлі перемоги над Вулвергемптоном (2:0), використав із перших хвилин Ленгле та Діня в лінії оборони, тоді як Дзаніоло та Айрогбунам гратимуть у півзахисті, а Дуран розташується в парі форвардів.

Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Діаш, Аканджі, Гвардіол — Родрі, Сілва — Доку, Фоден, Гріліш — Альварес.

Запасні: Карсон, Стоунз, Ковачич, де Брюйне, Гомес, Нунеш, Бобб, Голанд, Сусохо.



Астон Вілла: Мартінес — Конса, Дієго Карлос, Ленгле, Дінь — Дзаніоло, Айрогбунам, Дуглас Луїс, Роджерс — Діабі, Дуран.

Запасні: Гаучі, Ольсен, Торрес, Морено, Чемберс, Кеслер-Гайден, Тілеманс, Бейлі, Келліман.



Гра Манчестер Сіті — Астон Вілла почнеться о 22:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.