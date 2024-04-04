Англія

Керманич Челсі розповів про брак мотивації в своїх молодих гравців.

Лондонський Челсі в тридцять першому турі англійської Прем’єр-ліги проведе домашній матч проти Манчестер Юнайтед.

Челсі — Манчестер Юнайтед. Напередодні

Напередодні гри головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно звернувся до команди з мотиваційними закликами.

"Коли я працював в Еспаньйолі, це мій перший досвід в якості тренера, я був на тренувальному майданчику о 7 годині ранку щодня. Потім, коли я перейшов у Саутгемптон, почав приходити о 6:30 ранку. Потім, у Тоттенгемі, знову о 7 ранку, добре — іноді о 7:30. Потім ПСЖ — так само, о 6 ранку. Зараз знову: 6:40 – 6:45.

Це ніколи не зміниться. Після 15 років моя пристрасть на місці, а моя мотивація — це і є футбол. Після 15 років роботи ваша зарплата зростає, але це не може завести мене в зону комфорту настільки, щоб я міг сказати: "Тепер я приходжу о 9 і йду о 2 по обіді". Мені потрібно продовжувати підштовхувати себе.

Питання мотивації завжди є справедливим. Якщо зараз через те, що я переходжу з іншого клубу — у іншому клубі я працював за менші гроші й із меншими очікуваннями — а тепер я приїжджаю сюди, і люди дійсно вірять, що я настільки хороший тренер, то тепер я відчуваю тиск. І що мені потрібно робити? Правильно — приїжджати раніше, більше працювати. Більше бігати, бути більш зосередженим.

Ніколи не будьте в зоні комфорту. Якщо ви перебуваєте в зоні комфорту, ви знижуєте свій рівень, ви знижуєте свої стандарти. Я не кажу, що це сталось із кимось у нашій команді, тому що насправді сталось багато інших речей. Але це — один із моментів, які ми маємо усвідомлювати. Коли ви трохи змішуєте це разом: легке життя, легке те, легке се, тоді, коли ви складаєте все це разом, це перестає бути легким.

Вимоги до перемог геть інші. Щоб підготувати себе до перемоги в кожній грі, потрібно мати досвід, бути зрілим, знати себе й людей навколо. Тому ми зараз перебуваємо в процесі, щоб у підсумку щось побудувати.

І саме тому ми зараз не перемагаємо настільки часто, як того очікуємо. Нам ще треба створити цю переможну ментальність. Потрібно вимагати більше від себе і від партнерів по команді. Приклад — остання гра. Ви не можете звести таку гру внічию, якщо ви граєте за Челсі.

Це поєднання менталітету, серця та таланту. Ми маємо підштовхнути гравців до цього, щоб вони вийшли на свій справжній рівень. Якщо ні, ми звернемось за допомогою до наших зрілих гравців, віком від 26 до 34 років, про яких ми вже знаємо, що вони мають потенціал. А що таке, власне, потенціал?

Ми повинні оцінити гравців, яких маємо сьогодні, і ми можемо допомогти їм зростати, але до якого рівня? Потенціал команди, потенціал гравців, потенціал тренерів. Потенціал, потенціал, потенціал. Але ж нам потрібно виграти сьогодні, чи не так?", — заявив аргентинський фахівець.

Матч Челсі — Манчестер Сіті відбудеться 4 квітня, о 22:15.