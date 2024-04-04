На жаль в збірній України ми його так і не побачимо.
Кілман, getty images
04 квітня 2024, 17:52
Манчестер Юнайтед цікавиться захисником Вулвергемптона Максом Кілманом. Про це повідомляє The Times.
За інформацією джерела, англієць з українським корінням знаходиться у шорт-листі керівництва МЮ. Найближчим часом "манкуніанці" вважають пріоритетом купівлю центрального захисника та нападника.
Зазначається, що скаути манчестерського клубу неодноразово спостерігали за футболістом, який виходить у стартовому складі "Вулвз" на кожен матч АПЛ у цьому сезоні. Між двома клубами не було жодних контактів з приводу потенційного трансферу, але Вулвергемптон не хотів би відпускати свого капітана.
Повідомляється, що раніше англійський клуб відхилив пропозицію Наполі щодо купівлі Кілмана у 30 млн. фунтів стерлінгів.
Минулого літа спортивний директор Вулвз Метт Гоббс підтвердив, що клуб отримав кілька пропозицій щодо Макса Кілмана. Проте англійці сповнений рішучості не продавати його, незважаючи на необхідність отримання прибутку для дотримання правил прибутковості та сталого розвитку англійської Прем'єр-ліги.
Поточний контракт 26-річного гравця з клубом діє до 30 червня 2028 року з зарплатнею 2,6 млн. фунтів стерлінгів на рік. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.
Цього сезону Макс Кілман відіграв за Вулвергемптон 36 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.