Англія

На жаль в збірній України ми його так і не побачимо.

Манчестер Юнайтед цікавиться захисником Вулвергемптона Максом Кілманом. Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, англієць з українським корінням знаходиться у шорт-листі керівництва МЮ. Найближчим часом "манкуніанці" вважають пріоритетом купівлю центрального захисника та нападника.

Зазначається, що скаути манчестерського клубу неодноразово спостерігали за футболістом, який виходить у стартовому складі "Вулвз" на кожен матч АПЛ у цьому сезоні. Між двома клубами не було жодних контактів з приводу потенційного трансферу, але Вулвергемптон не хотів би відпускати свого капітана.

Повідомляється, що раніше англійський клуб відхилив пропозицію Наполі щодо купівлі Кілмана у 30 млн. фунтів стерлінгів.