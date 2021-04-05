ФИФА ответила на запрос Украинской ассоциации футбола, заявив, что защитник Вулверхэмптона Макс Килман не сможет выступать за сборную Украины. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в программе Цыганык Live.

Такой ответ ФИФА связан с тем, что Килман в былое время отыграл восемь официальных поединков за сборную Англии по футзалу.

Таким образом, Макс уже обеспечил себе английское футбольное гражданство.

В нынешнем сезоне Килман провел 17 поединков за "волков", в которых отдал две голевые передачи.

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