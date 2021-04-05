ЧМ-2022. Отбор

Все из-за того, что футболист ранее выступал за сборную Англии по футзалу.

ФИФА ответила на запрос Украинской ассоциации футбола, заявив, что защитник Вулверхэмптона Макс Килман не сможет выступать за сборную Украины. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в программе Цыганык Live.

Такой ответ ФИФА связан с тем, что Килман в былое время отыграл восемь официальных поединков за сборную Англии по футзалу.

Таким образом, Макс уже обеспечил себе английское футбольное гражданство.

В нынешнем сезоне Килман провел 17 поединков за "волков", в которых отдал две голевые передачи.

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