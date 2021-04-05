ЧМ-2022. Отбор
Все из-за того, что футболист ранее выступал за сборную Англии по футзалу.
Макс Килман, Getty Images
05 апреля 2021, 22:16
ФИФА ответила на запрос Украинской ассоциации футбола, заявив, что защитник Вулверхэмптона Макс Килман не сможет выступать за сборную Украины. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в программе Цыганык Live.
Такой ответ ФИФА связан с тем, что Килман в былое время отыграл восемь официальных поединков за сборную Англии по футзалу.
Таким образом, Макс уже обеспечил себе английское футбольное гражданство.
В нынешнем сезоне Килман провел 17 поединков за "волков", в которых отдал две голевые передачи.
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