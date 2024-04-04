Англія

Футболіст "канонірів" дав свій коментар.

Захисник Арсеналу Олександр Зінченко заявив, що Арсенал готовий боротися за титул АПЛ.

"Ми готові боротися за титул і конкурувати з найкращими командами світу.

Нелегко грати проти Сіті, а також проти Ліверпуля на виїзді. Це показує, що Арсенал готовий боротися за титул.

Те, що у нас хороша конкуренція на кожній позиції, добре і для нас, і для команди. Усім нам потрібно боротися і старанно працювати, щоб щоразу заслужити можливість грати", — сказав Зінченко.

У поточному сезоні Арсенал провів по дві зустрічі в АПЛ із Манчестер Сіті (1:0, 0:0) і Ліверпулем (1:1, 3:1).