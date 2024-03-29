Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Переміщення в рейтингу помітили чотири футболісти.

Збірна України у фінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 здобула перемогу над Ісландією (2:1).

Для універсала Олександра Зінченка цей матч став ювілейним 60, що дозволило йому піднятися на 16 місце у рейтингу гвардійців, яке він ділить з півзахисником Сергієм Сидорчуком.

Водночас захисник Микола Матвієнко провів 63 матчі, що дозволило йому наздогнати Владислава Ващука – вони посідають 14 місце.

Для вінгера Віктора Циганкова це була 51 гра за національну команду – він наздогнав Євгена Хачеріді та посідає 28 місце, а Роман Яремчук відіграв 48 матчів, що дозволило йому обійти Максима Калініченка та вийти на 33 місце.

Раніше повідомлялося, що гол у ворота збірної України визнано найкращим у плей-оф відбору на Євро-2024.