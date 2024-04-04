Англія

Клуб розлучиться з іншими гравцями, щоб вписатися у ФФП.

Челсі не відпустить Ріса Джеймса цього літа, повідомляє ESPN.

Раніше з'явилася інформація про те, що Челсі хоче продати Ріса Джеймса і Конора Галлагера влітку, щоб вписатися у фінансові правила АПЛ.

За словами джерела, в Челсі наблизилися до необхідних вимог ФФП, хоча клуб витратив понад 1 млрд фунтів на трансфери з моменту купівлі команди Тоддом Боулі в травні 2022 року.

Стверджується, що захисник Трево Чалоба і півзахисник Конор Галлагер — два гравці, яких, найімовірніше, буде продано наступного літа.

Згідно з фінансовими правилами АПЛ, гроші, виручені від продажу випускників академії, вважаються чистим прибутком, що призвело до припущень про можливий продаж Джеймса, проте "сині" не хочуть розлучатися з гравцем, якого вони зробили капітаном клубу і уклали з ним новий шестирічний контракт у вересні 2022 року.

Мадридський Реал і ПСЖ виявляють інтерес до захисника.

У поточному сезоні Джеймс через серію травм зіграв усього дев’ять матчів, зробивши один гольовий пас.