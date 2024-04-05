Челсі обіграв Манчестер Юнайтед із рахунком 4:3 у матчі 31-го туру АПЛ.
Таким чином, серія "синіх" без поразок тривала до 6 матчів. На цьому відрізку у клубу — 4 перемоги і 3 нічиї. 
За підсумками гри Челсі набрав 43 очки і піднявся на 10-те місце. Манчестер Юнайтед залишається на 6-му місці, маючи 48 балів. 
Востаннє команда під керівництвом Маурісіо Почеттіно програла Ліверпулю з мінімальним рахунком у фіналі Кубка ліги. 
У наступному турі Челсі вирушить на виїзд до Шеффілд Юнайтед. 