Англія

Наставник дав свій коментар.

Нагадаємо, що мерсисайдці здобули перемогу з рахунком 3:1 у 31-му турі АПЛ.

"Нам довелося копати дуже глибоко, але це нормально. У нас був хороший настрій, але в багатьох моментах футбол був не найкращим.

Ми побачили, як швидкі передачі можуть змінити хід гри, після 60-ї хвилини, гол Мак Аллістера повністю змінив хід гри, третій гол теж був чудовий. Перший гол Нуньєс зробив сам.

Шеффілд міг забити вже на 20-й секунді, але Келлегер зробив відмінний сейв. Шеффілд Юнайтед усі 90 хвилин грав так, як хотів. Це було складно, але ми могли грати краще, і ми це зробили, щоб перемогти", — наводить слова Клоппа BBC.

Після 30 зіграних матчів в активі Ліверпуля 70 очок і перше місце в АПЛ.