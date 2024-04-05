Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 4 квітня 2024 року.

У рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі здійснив справжнє божевілля на Стемфорд Брідж, перевернувши хід протистояння з Манчестер Юнайтед із ніг на голову та здобувши вольову перемогу з рахунком 4:3.

Головним героєм матчу, безсумнівно, став атакуючий півзахисник "синіх" Коул Палмер, який не просто оформив на свій рахунок хет-трик із урахуванням двох реалізованих пенальті, а навіть більше — забив два вирішальні м'ячі в останні миті поєдинку.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Манчестер Юнайтед у матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Челсі — Манчестер Юнайтед 4:3

Голи: Галлагер, 4, Палмер, 19 (пен.), 90+10 (пен.), 90+11 — Гарначо, 34, 67, Фернандеш, 39



Челсі: Петрович — Гюсто (Гілкріст, 75), Дісасі (Чалоба, 75), Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо (Чуквуемека, 71), Енцо — Палмер, Галлагер (Мадуеке, 89), Мудрик (Стерлінг, 71) — Джексон.



Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Варан (Еванс, 46, Камбвала, 66), Магвайр, Ван-Біссака — Каземіро (Мактоміней, 75), Мейну — Антоні, Фернандеш, Гарначо (Маунт, 85) — Гойлунн (Рашфорд, 65).



Попередження: Гюсто, Енцо