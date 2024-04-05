Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 4 квітня 2024 року.

У рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль здобув домашню перемогу над Шеффілд Юнайтед та зберіг лідерство у турнірній таблиці внутрішньої першості.

Незважаючи на те, що підопічні Юргена Клоппа переважну кількість часу володіли м'ячем, матч проти "клинків" не видався для мерсісайдців легким, оскільки на гол Дарвіна Нуньєса свою несподівану відповідь зумів дати і аутсайдер, коли колектив Кріса Вайлдера повернув паритет на табло після автогола Конора Бредлі.

За нічийного рахунку 1:1 гравцям Ліверпуля вдалося знову вийти вперед аж на 76-ій хвилині зустрічі завдяки влучному дальньому удару Алексіса Мак Аллістера, а вже підсумковий результат на 90-ій хвилинні встановив гол Коді Гакпо.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Шеффілд Юнайтед у матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Ліверпуль - Шеффілд Юнайтед 3:1

Голи: Нуньєс, 17, Мак Аллістер, 76, Гакпо, 90 - Бредлі, 58 (аг)

Ліверпуль: Келлегер — Бредлі, Конате, ван Дейк, Гомес (Джонс, 73) — Собослаї (Гакпо, 73), Мак Аллістер, Гравенберх (Робертсон, 60) — Салах (Елліотт, 60), Нуньєс, Діас

Шеффілд Юнайтед: Грбич — Голгейт (Сліман, 87), Ахмедходжич, Трасті (Брукс, 78) — Богл, Соуза, Арбластер, Гамер (Осборн, 62), Робінсон — Макейті (Осула, 63), Бреретон (Макберні, 63)

Попередження: Макберні.