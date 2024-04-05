Англія

"Червоні дияволи" шукають заміну Тен Гагу.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн розглядається керівництвом Манчестер Юнайтед, як потенційна заміна нідерландського фахівця Еріка тен Гага. Про це повідомляє журналіст Піт Голл.

За інформацією джерела, новий співвласник манчестерського клубу Джим Реткліфф визначився з тим, що Тен Гаг точно залишиться на Олд Траффорд до кінця поточного сезону, однак потім він може бути звільнений.

Керівництво "червоних дияволів" відстежує ситуацію з Нагельсманном, контракт якого з Німецьким футбольним союзом закінчується після Євро-2024.

Наразі МЮ посідає шосте місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 48 пунктів після 30 зіграних турів.