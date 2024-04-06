Англія

Трансфер форварда можливий уже цього літа.

Італійська Болонья цього сезону під керівництвом Тіаго Мотти досягає визначного прогресу й відповідно щодо її футболістів активно посилюється інтерес у контексті наближення літньої трансферної кампанії.

Зокрема, лондонський Арсенал ще взимку виявляв зацікавленість у підписанні 22-річного нідерландського нападника Джошуа Зіркзе.

І, як показує подальший розвиток подій, це були не мінливі захоплення талантом цього футболіста з боку "канонірів".

Претенденти на чемпіонський титул АПЛ напередодні провели перемовини з агентом Зіркзе Кіа Джурабчяном, які місцева преса оцінює як "позитивні".

Окрім цього, скаути Арсенала від кінця лютого вже відвідали низку ігор за участі Зіркзе, тоді як Мікель Артета розглядає гравця в якості реального варіанту підсилення власного складу.

У цьому сезоні Джошуа вже провів 31 матч, забивши 11 голів та віддавши шість гольових передач.

Його трансфер із мюнхенської Баварії влітку 2022 року коштував 8,5 млн євро.

Наразі Болонья не розглядає варіанти менше за 40 млн євро.